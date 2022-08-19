Привязка формы связи к телеграм

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Закрыт15 заявок1184 просмотра

Надо чтобы заявки из формы обратной связи сайта приходили в телеграм

Сайт на WordPress

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WordPress
3 года назад
zhelezzzno
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    Завершен
    3 года назад