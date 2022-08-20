ТЗ формы для заполнения У нас есть перечень документов Проекта для получения кредита и формы этих документов в Excel.

Нужно сделать:

Обеспечить пользователю возможность заполнения/загрузки этих документов.

Данные из предоставленных документов должны попадать в уникально создаваемую папку (?), с доступом к ее содержимому, по ссылке.

Данные из заполненных документов должны попадать в единый реестр, с расчетом рентабельности проекта.

Перечень документов:

Формы документов:

Формат расчета рентабельности:

После заполнения документов, пользователь должен видеть - все ли документы заполнены, а админ - получить уведомление о новом проекте.

Визуально, это может выглядеть так: