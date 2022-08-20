ТЗ формы для заполнения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки545 просмотров

ТЗ формы для заполнения У нас есть перечень документов Проекта для получения кредита и формы этих документов в Excel.

Нужно сделать:

  • Обеспечить пользователю возможность заполнения/загрузки этих документов.
  • Данные из предоставленных документов должны попадать в уникально создаваемую папку (?), с доступом к ее содержимому, по ссылке.
  • Данные из заполненных документов должны попадать в единый реестр, с расчетом рентабельности проекта.
  • Перечень документов:
  • Формы документов:
  • Формат расчета рентабельности:
После заполнения документов, пользователь должен видеть - все ли документы заполнены, а админ - получить уведомление о новом проекте.

Визуально, это может выглядеть так:

  • Пользователь переходит по ссылке и видит стартовое окно с перечнем документов, которые ему нужно загрузить и заполнить. Напротив каждого пункта списка есть кнопки ПОСМОТРЕТЬ и СТАРТ, которая меняет свой цвет в зависимости от того, заполнен ли этот документ (или иным способом показать, что документ заполнен).
  • Если пользователь нажимает кнопку ПОСМОТРЕТЬ, он открывает документ в режиме просмотра.
  • Если Пользователь нажимает кнопку СТАРТ, то он переходит к заполнению документа. При этом создается:
    • Строка в сводной таблице со ссылками на заполненные документы
    • Цифры из заполненных документов попадают в поля сводной таблицы, в ней же считаем рентабельность.
    • Создается Уникальная папка для этого пользователя, куда складываются заполненные документы и генерируется публичная ссылка на эту папку.
  • Заполнив документ, пользователь может перейти к заполнению следующего документа. На стартовой странице пользователь может увидеть — какие документы остались незаполненными.
  • После заполнения всех документов, админу уходит уведомление.
3 года назад
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