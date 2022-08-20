Требуются правки в учебном проекте на Laravel. Указаны задачи в ТЗ, доступном по ссылке. В проекте используется service supervisord, данные получаются через REST API. Оплата производится сразу по завершению работы. Идеально завершить задачу сегодня.
ТЗ формы для заполнения
ТЗ формы для заполнения У нас есть перечень документов Проекта для получения кредита и формы этих документов в Excel.
Нужно сделать:
- Обеспечить пользователю возможность заполнения/загрузки этих документов.
- Данные из предоставленных документов должны попадать в уникально создаваемую папку (?), с доступом к ее содержимому, по ссылке.
- Данные из заполненных документов должны попадать в единый реестр, с расчетом рентабельности проекта.
- Перечень документов:
- Формы документов:
- Формат расчета рентабельности:
Визуально, это может выглядеть так:
- Пользователь переходит по ссылке и видит стартовое окно с перечнем документов, которые ему нужно загрузить и заполнить. Напротив каждого пункта списка есть кнопки ПОСМОТРЕТЬ и СТАРТ, которая меняет свой цвет в зависимости от того, заполнен ли этот документ (или иным способом показать, что документ заполнен).
- Если пользователь нажимает кнопку ПОСМОТРЕТЬ, он открывает документ в режиме просмотра.
- Если Пользователь нажимает кнопку СТАРТ, то он переходит к заполнению документа. При этом создается:
- Строка в сводной таблице со ссылками на заполненные документы
- Цифры из заполненных документов попадают в поля сводной таблицы, в ней же считаем рентабельность.
- Создается Уникальная папка для этого пользователя, куда складываются заполненные документы и генерируется публичная ссылка на эту папку.
- Заполнив документ, пользователь может перейти к заполнению следующего документа. На стартовой странице пользователь может увидеть — какие документы остались незаполненными.
- После заполнения всех документов, админу уходит уведомление.
Заявки фрилансеров
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