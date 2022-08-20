Требуется создать функционал прокси чекера для сайта на WordPress. Верстка страницы уже готова, необходимо реализовать функционал. Подробности в личных сообщениях.
Реакт - ЛК для маркетплейса
Студиям просьба не беспокоить! Общая задача для продавца сделать админку на небольшом маркетплейсе. На данный момент договариваемся и нужна лишь верстка для нескольких режимов просмотра товаров
Заявки фрилансеров
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