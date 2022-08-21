Требуются правки в учебном проекте на Laravel. Указаны задачи в ТЗ, доступном по ссылке. В проекте используется service supervisord, данные получаются через REST API. Оплата производится сразу по завершению работы. Идеально завершить задачу сегодня.
SEO оптимизация сайта по аудиту
Добрый день.
Необходимо поправить (оптимизировать) сайт под поисковые системы по этому документу:
https://docs.google.com/document/d/15Yu9Akaur2M4EVjC7b0Svr2ZsG67j2bA-RvUs8SX6Q8/edit?usp=sharing
Сайт на Модиксе. Писать только тем, кто внимательно изучит документ и уверен в том, что справится с поставленной задачей.
Заявки фрилансеров
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