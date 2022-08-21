Требуются правки в учебном проекте на Laravel. Указаны задачи в ТЗ, доступном по ссылке. В проекте используется service supervisord, данные получаются через REST API. Оплата производится сразу по завершению работы. Идеально завершить задачу сегодня.
Доработать шлюз P2P операций
Исходники - https://github.com/koa73/p2pgate
Описание - https://habr.com/ru/post/474298
Шлюз развернут, но транзакции не проходят.
ОПЛАТА ТОЛЬКО после результата. За скорость и быстрое решение полагается бонус и хороший отзыв.
Для гарантий можете поднять на своей машине, проверим несколькими транзакциями и, в случае успеха, сразу же оплатим. Если все прочитали, то напишите ответ два плюс четыре.
Сейчас шлюз пытается проводить транзакции через Тинькофф, а у них мощный антифрод.
Коллеги рекомендуют использовать https://payment.mts.ru
Ссылки на исходник в описании задания.
Заявки фрилансеров
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