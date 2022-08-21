Доработать шлюз P2P операций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок292 просмотра

Исходники - https://github.com/koa73/p2pgate

Описание - https://habr.com/ru/post/474298

Шлюз развернут, но транзакции не проходят.

ОПЛАТА ТОЛЬКО после результата. За скорость и быстрое решение полагается бонус и хороший отзыв.

Для гарантий можете поднять на своей машине, проверим несколькими транзакциями и, в случае успеха, сразу же оплатим. Если все прочитали, то напишите ответ два плюс четыре.

Сейчас шлюз пытается проводить транзакции через Тинькофф, а у них мощный антифрод.

Коллеги рекомендуют использовать https://payment.mts.ru

Ссылки на исходник в описании задания.

3 года назад
StalinJoseph
Виталий 
57 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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