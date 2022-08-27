Резюме

Специализируюсь и предлагаю услуги по прохождению модерации в Яндекс. Директ и Google Рекламе.

Средний срок от 3х до 9 дней.

Только серые и проблемныче ниши, такие как накрутка соц. сетей, продажа реплики, рекламирование обменников, пп диет... а также отклонения по 15 пункту.

Прошу учесть что речь идет о полноценном прохождение модерации в долгосрочной перспективе.

Нужно для заказа:

- Быть готовыми вносить правки на сайт

- Предоставление доступа к аккаунту

- Документация, или другие материалы(при необходимости)

- Возможно замена домена