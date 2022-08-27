Сайт [url=http://cashrocket.online/]cashrocket.online[/url]Построен на базе скрипта Premium Exchanger, что очень сильно ограничивает в действиях. Сайт на wp, но с защитой на борту, поэтому все верстается ручками. Более того, над проектом работала несколько исполнителей, поэтому желательно код привести ...
Специализируюсь и предлагаю услуги по прохождению модерации в Яндекс. Директ и Google Рекламе.
Средний срок от 3х до 9 дней.
Только серые и проблемныче ниши, такие как накрутка соц. сетей, продажа реплики, рекламирование обменников, пп диет... а также отклонения по 15 пункту.
Прошу учесть что речь идет о полноценном прохождение модерации в долгосрочной перспективе.
Нужно для заказа:
- Быть готовыми вносить правки на сайт
- Предоставление доступа к аккаунту
- Документация, или другие материалы(при необходимости)
- Возможно замена домена
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