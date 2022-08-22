Передача UTM меток в AmoCRM

Необходимо доработать P2P шлюз для корректной обработки транзакций. Шлюз уже развернут, но транзакции не проходят через Тинькофф. Ожидается быстрая реализация решения и оплата только после успешного результата. Возможность проверки на своей машине перед оплатой. В случае успеха предусмотрен бонус и положительный отзыв.