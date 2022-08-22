Требуется доработка готовой CRM-системы для типографии, разработанной на .Net Core 3, C# и Angular 8. Задача включает отправку письма клиенту с двумя изображениями, если в базе данных нет доставки. Укажите цену и сроки выполнения. Ожидаются подобные задачи в будущем.