Парсер, не сложный на любом языке в CSV

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок434 просмотра

Парсер, не сложный на любом языке в CSV

Бюджет 60$ Оплата сразу по готовности, Без авансов

Срок на всё 2 дня

Оставляйте Ваш телеграмм для связи

3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Расул
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арсен
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Роберт
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Игорь
 
44 года
14 лет в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Виталик
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
3 года назад
Андрей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработать готовую CRM-систему для типографии

    Требуется доработка готовой CRM-системы для типографии, разработанной на .Net Core 3, C# и Angular 8. Задача включает отправку письма клиенту с двумя изображениями, если в базе данных нет доставки. Укажите цену и сроки выполнения. Ожидаются подобные задачи в будущем.

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доробки по сайту, сайт написано в nginx

    Требуется внести изменения в дизайн сайта, работающего на nginx. Необходимо добавить новые категории и внести изменения в структуру. Ожидаются предложения по реализации этих доработок.

    Nginx
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать или переделать сайт на тильде

    Необходимо завершить или переделать сайт на платформе Тильда для поиска напарника. Главная страница должна содержать название, описание и анкеты пользователей. Функционал включает регистрацию, личный кабинет и анкеты с возможностью комментирования. Требуется минимально рабочий продукт, без излишнего дизайна, с реализацией за неделю.

    Tilda
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить php парсер

    Требуется разработчик для исправления PHP парсера БК Фонбет. Задача заключается в анализе и корректировке сбора статистики по футбольным матчам, которые отображаются некорректно. Необходим опыт работы с данным сайтом. Разработчик будет взаимодействовать с автором парсера.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Онлайн-калькулятор для типографии - внедрить на сайт

    Необходимо внедрить готовый онлайн-калькулятор для типографии на 10 страниц сайта giprint.ru, охватывающих наиболее популярные товары. Калькулятор разработан с использованием .Net Core 3, C# и Angular 8. Ожидается интеграция с существующим веб-ресурсом для улучшения пользовательского опыта.

    Angular
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать готовый генератор qr-кодов

    Требуется доработка готового генератора QR-кодов. Необходима возможность генерировать QR-коды различных размеров: 4x4 мм, 8x8 мм, 10x10 мм и 12x12 мм. Для кодов размером от 12x12 мм должна быть возможность добавления изображений. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать первод формы в pdf

    Необходимо завершить перевод формы в PDF. Ожидается доработка текущего проекта с учетом всех функциональных требований. Убедитесь в корректности работы и совместимости с различными устройствами.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Кастомная интеграция БОТА И АМОСРМ

    Требуется настроить интеграцию голосового бота с amoCRM. Бот должен создавать сделки на нужном этапе, отправлять только готовые лиды, проверять дубли и передавать информацию об источнике сделки. Интеграция должна обрабатывать успешные прозвоны и управлять активными сделками. Цена договорная.

    AmoCRM
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад