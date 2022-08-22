Необходимо сформировать и загрузить фид товаров в Shopify. Ищем компетентного специалиста с опытом работы в веб-программировании, который сможет выполнить задачу качественно и в срок.
Парсер, не сложный на любом языке в CSV
Парсер, не сложный на любом языке в CSV
Бюджет 60$ Оплата сразу по готовности, Без авансов
Срок на всё 2 дня
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