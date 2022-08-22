Есть сайт, написанный на React и по какой-то причине в Safari анимация при ховере на страницах прогружается с задержкой где-то в полсекунды. Также с большими лагами начинает двигаться компонент, у которого в стилях position: sticky. На Chrome и Firefox этих задержек не наблюдается. Исполнителю отправлю исходный код для этих глючных компонентов, бюджет предлагайте сами