Требуется доработка готовой CRM-системы для типографии, разработанной на .Net Core 3, C# и Angular 8. Задача включает отправку письма клиенту с двумя изображениями, если в базе данных нет доставки. Укажите цену и сроки выполнения. Ожидаются подобные задачи в будущем.
Устранить лагающую ховер-анимацию на сайте для браузера Safari
Есть сайт, написанный на React и по какой-то причине в Safari анимация при ховере на страницах прогружается с задержкой где-то в полсекунды. Также с большими лагами начинает двигаться компонент, у которого в стилях position: sticky. На Chrome и Firefox этих задержек не наблюдается. Исполнителю отправлю исходный код для этих глючных компонентов, бюджет предлагайте сами
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения в дизайн сайта, работающего на nginx. Необходимо добавить новые категории и внести изменения в структуру. Ожидаются предложения по реализации этих доработок.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется разработать функционал веб-раскраски с использованием canvas и JavaScript. Необходимо реализовать выбор цвета, размер кисти, переключение между кистью и ластиком, а также функции очистки рисунка и экспорта готового изображения. Работоспособность должна быть обеспечена на всех современных браузерах и мобильных устройствах.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Потрібно створити сайт для самостійної підготовки до ЗНО з інтерактивними текстовими презентаціями та тестами. Завдання включає верстку, систему адмінки, автоматичну оплату, особистий кабінет, конструктор тестів та можливість редагування контенту курсу. Розглядаються технології Node.js, Java або Javascript.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется разработать простой парсер на любом языке программирования с выводом данных в формате CSV. Бюджет составляет 60$, оплата производится сразу по готовности. Срок выполнения задания — 2 дня.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо завершить или переделать сайт на платформе Тильда для поиска напарника. Главная страница должна содержать название, описание и анкеты пользователей. Функционал включает регистрацию, личный кабинет и анкеты с возможностью комментирования. Требуется минимально рабочий продукт, без излишнего дизайна, с реализацией за неделю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для исправления PHP парсера БК Фонбет. Задача заключается в анализе и корректировке сбора статистики по футбольным матчам, которые отображаются некорректно. Необходим опыт работы с данным сайтом. Разработчик будет взаимодействовать с автором парсера.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внедрить готовый онлайн-калькулятор для типографии на 10 страниц сайта giprint.ru, охватывающих наиболее популярные товары. Калькулятор разработан с использованием .Net Core 3, C# и Angular 8. Ожидается интеграция с существующим веб-ресурсом для улучшения пользовательского опыта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка готового генератора QR-кодов. Необходима возможность генерировать QR-коды различных размеров: 4x4 мм, 8x8 мм, 10x10 мм и 12x12 мм. Для кодов размером от 12x12 мм должна быть возможность добавления изображений. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо завершить перевод формы в PDF. Ожидается доработка текущего проекта с учетом всех функциональных требований. Убедитесь в корректности работы и совместимости с различными устройствами.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад