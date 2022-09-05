Натянуть дизайн из фигмы на текущий сайт WP Woocomerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки633 просмотра

Необходимо натянуть дизайн на магазин. Сайт сейчас полностью функционирует, так что не с нуля. Изменения в дизайне не глобальные.

https://www.figma.com/file/e8HMXeGqQZqgU7oVuh4caE/ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН?node-id=0:1

https://formthotics.moscow/login/

Для входа в каталог: [email protected]

пароль: info777

FigmaNode.jsWordPress
3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Da-Va
Давид 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$300
14 дней
Escrow
Давид, отличный исполнитель. Все сделал грамотно и аккуратно, всегда был на связи. Работу удалось выполнить быстрее чем ожидалось. Рекомендую всем, в свою очередь буду сотрудничать и дальше!
Отличный заказчик, грамотно поставил задачу, всегда был на связи . Было приятно поработать, однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Da-Va
Давид 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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