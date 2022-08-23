Требуются правки в учебном проекте на Laravel. В проекте используется service supervisord, данные поступают через REST API. Необходимо внести изменения согласно техническому заданию, доступному по ссылке. Оплата производится сразу по завершению работ, желательно выполнить сегодня.
Закрыть доступ к URL через htaccess
Нужно закрыть доступ к URL через htaccess
Существует URL
http://sportdialog.ru/mainarticles/98103-kazino-vulkan-platinum-vospolzuites-shchedrostyu-leprekona-v-slote-leprechaun-goe
Он отображает информацию идентичную этой ссылке
http://sportdialog.ru/mainarticles
Нужно сделать так, что бы при заходе на URL
http://sportdialog.ru/mainarticles/98103-kazino-vulkan-platinum-vospolzuites-shchedrostyu-leprekona-v-slote-leprechaun-goe
- выдавалась ошибка, или несуществующая страница (ничего не выдавало). Заблокировать нужно ее, вообщем.
Заявки фрилансеров
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