Нужно закрыть доступ к URL через htaccess

Существует URL

http://sportdialog.ru/mainarticles/98103-kazino-vulkan-platinum-vospolzuites-shchedrostyu-leprekona-v-slote-leprechaun-goe

Он отображает информацию идентичную этой ссылке

http://sportdialog.ru/mainarticles

Нужно сделать так, что бы при заходе на URL

http://sportdialog.ru/mainarticles/98103-kazino-vulkan-platinum-vospolzuites-shchedrostyu-leprekona-v-slote-leprechaun-goe

- выдавалась ошибка, или несуществующая страница (ничего не выдавало). Заблокировать нужно ее, вообщем.