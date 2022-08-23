Доработка сайта на Битрикс

1. Поправить импорт из excel. Иногда не все поля или не все товары из файла загружаются.

2. Добавить в уведомлении о заказе на почту - ФИО, номер телефона, адрес клиента.

3. Поправить проблему с разделами, не во все разделы/подразделы загружаются товары.

4. Были какие-то проблемы с индексацией, проверить и поправить.

Более подробно с кандидатами обсудим.