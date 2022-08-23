Требуются правки в учебном проекте на Laravel. В проекте используется service supervisord, данные поступают через REST API. Необходимо внести изменения согласно техническому заданию, доступному по ссылке. Оплата производится сразу по завершению работ, желательно выполнить сегодня.
Доработка сайта на Битрикс
1. Поправить импорт из excel. Иногда не все поля или не все товары из файла загружаются.
2. Добавить в уведомлении о заказе на почту - ФИО, номер телефона, адрес клиента.
3. Поправить проблему с разделами, не во все разделы/подразделы загружаются товары.
4. Были какие-то проблемы с индексацией, проверить и поправить.
Более подробно с кандидатами обсудим.
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