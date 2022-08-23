Доработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки210 просмотров

1. Поправить импорт из excel. Иногда не все поля или не все товары из файла загружаются. 

2. Добавить в уведомлении о заказе на почту - ФИО, номер телефона, адрес клиента.

3. Поправить проблему с разделами, не во все разделы/подразделы загружаются товары.

4. Были какие-то проблемы с индексацией, проверить и поправить. 

Более подробно с кандидатами обсудим. 

3 года назад
MihSenin
Михаил 
35 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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