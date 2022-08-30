Создать копии моего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок223 просмотра

всего 4 шт нужно

На каждом из 4-х сайтов нужно:

1. Заменить обложку главную

2. Описание видоизменить

3. Заголовки менять

4. Заголовок во вкладе ( прикреплю фото)

5. Номера телефонов

6. Данные ип/ооо

7. Политика конфиденциальности

8. Блоки поперемещать

сайт на WP www.7dstudio.ru

WordPress
3 года назад
Blackkkkkk
Александр 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

justflait
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Сделал все отлично и качественно,видно что человек профи в своем деле,рекомендую к сотрудничеству.
Александр отличный заказчик, с которым приятно работать! Понятное ТЗ, всегда был на связи и отвечал на мои вопросы, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! 😉

Заявки фрилансеров

Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мироншох
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
27 отзывов
3 года назад
Иван
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
justflait
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
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