Требуются правки в учебном проекте на Laravel. В проекте используется service supervisord, данные поступают через REST API. Необходимо внести изменения согласно техническому заданию, доступному по ссылке. Оплата производится сразу по завершению работ, желательно выполнить сегодня.
Скрипт для сайта, для автоматического чтения страниц
Мне нужен Скрипт для сайта, для автоматического чтения страниц
Заявки фрилансеров
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