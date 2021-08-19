eldar950

Дмитрий Кладов eldar950

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Проблема с калькулятором на сайте.

    Необходимо решить проблему с отображением картинки в калькуляторе на сайте WordPress. После изменения атрибутов продуктов возникла ошибка в названии файла картинки, что приводит к неправильному отображению. Внимание на порядок атрибутов и правильное наименование файлов в папке с изображениями.

    AJAXJavaScriptPHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Посадка страниц на WP

    Необходимо посадить 5 страниц на сайт WordPress, внести правки в шапку и отредактировать адаптив, если это потребуется. Обратите внимание на различия в стилях и нейминге классов. Приоритет будет отдан заявкам с указанием сроков и стоимости. Возможность дальнейшей работы над калькуляторами (PHP, AJAX) также приветствуется.

    Доработка сайтовИнтеграция версткиAJAXPHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Посадка страниц на WP

    Необходимо посадить 5 страниц на существующий сайт на WordPress. Требуется внести правки в шапку, добавить блоки снизу каждой страницы и отредактировать адаптивный дизайн. Обратите внимание на различия в нейминге и стилях новых страниц. Возможна дальнейшая работа над функционалом сайта, включая разработку калькуляторов (php, ajax), для чего будет выделен отдельный бюджет.

    Доработка сайтовИнтеграция версткиAJAXPHPWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Вёрстка, wordpress.

    Требуется сверстать 5 страниц из макетов Figma на платформе WordPress с учетом адаптивности и кроссбраузерности. Необходимо заменить часть блоков на элементы с сайта-примера, исключить цветовой фильтр в шапке и заменить ряд изображений. Работа без использования элементоров. Укажите стоимость и сроки выполнения, возможность настройки калькуляторов обсуждается отдельно.

    Верстка страницДоработка сайтовИнтеграция версткиFigmaPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Адаптивная вёрстка

    Необходимо сверстать макеты 5-ти страниц из фигмы с посадкой на WordPress. Важно: часть блоков заменяется на другие с сайта, цветовой фильтр в шапке не нужен. Запросы по стоимости и срокам, а также возможность настройки калькуляторов (PHP) указывать в заявке.

    ElementorFigmaPHPWordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ошибка в woocommerce, wordpress, php

    Требуется устранить проблему с изменением статуса заказа в WooCommerce, которая возникает при использовании таймера. Заказ не меняет статус в админке и остается на специальной странице после истечения времени. Задача включает анализ работы крона и демонстрацию правильной работы системы без таймера.

    PHPWooCommerceWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавление на сайт тегов гугл рекламы.

    Необходимо добавить теги Google рекламы на сайт, включая глобальный тег, отслеживание конверсий и ремаркетинг. Старые теги удалять не нужно. Проект выполняется на платформе WordPress. Исполнители без отзывов не рассматриваются.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить теги гугл на сайте

    $20

    Требуется обновить теги Google на сайте WordPress после смены аккаунта Google Рекламы. Необходимо настроить глобальный тег, отслеживание конверсий и ремаркетинг. Исполнители без отзывов не рассматриваются.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Google Tag

    Необходимо разместить тег Google на сайте для отслеживания конверсий. Работа предполагает интеграцию с WordPress. Ожидается качественная реализация без ошибок.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки сайта

    Необходимо внести правки на существующем сайте. Задача включает веб-программирование для улучшения функционала. Исполнитель должен иметь опыт в данной области.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ищем толкового веб-программиста.

    Требуется веб-программист для постоянного сотрудничества. Необходимо глубокое знакомство с проектом и выполнение задач, включая работу с калькуляторами на сайте. Ожидается наличие свободного времени для разработки на CMS WordPress и PHP. Подробности задач будут предоставлены заинтересованным.

    PHPWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация кода сайта

    Требуется оптимизация кода сайта на WordPress: настройка конвертации изображений в формат webp, удаление лишнего кода и другие необходимые улучшения. Ожидается анализ текущего состояния сайта и реализация всех мер для повышения производительности. Поле боя: https://vital-eloboost.com/

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ошибки в чекауте интернет-магазина

    В интернет-магазине выявлены ошибки в процессе чекаута для незарегистрированных пользователей. Проблемы проявляются в десктопной и мобильной версиях, где неправильный вывод данных с калькуляторов приводит к недоступности кнопки оплаты. Ошибки предположительно связаны с обновлением плагинов и WordPress. При обновлении страницы чекаута с сбросом кэша проблемы исчезают.

    WordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вёрстка.

    Необходимо сверстать и залить на прод новую шапку для главной страницы сайта. Используйте предоставленные макеты в формате .svg и Sketch для точного отображения дизайна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Особождение места на хосте.

    Требуется специалист по системному администрированию для освобождения места на хостинге. Сайт занимает почти 60 ГБ, добавление 5 ГБ не помогло, данные быстро заполняются. Необходимо провести анализ и оптимизацию хранения данных для снижения занимаемого объема.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Посадка двух страниц на WP.

    На WordPress посадить 2 свёрстанные страницы. Главная тема новых страниц отличается от той, что стоит на проде и заменить её не должна. Текущая тема - https://vital-eloboost.com/ Новые страницы прикрепил.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная вёрстка.

    Сверстать имеющиеся макеты с дизайном отдельных элементов сайта. Пример по самому объёмному пункту в тз: Шапка сейчас - https://vital-eloboost.com/ Новая шапка - https://i.imgur.com/k19Dg9V.jpg Все задачи: https://docs.google.com/document/d/1IhdjOjYExsfKfeZMpEufZJp85fa5Wbpg-mlBCh0_cR0/edit?usp=sharing

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

web-go
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$70
10 баллов
2 года назад
Посадка страниц на WP
AJAXPHPWordPressДоработка сайтовИнтеграция верстки
К сожалению по техническим причинам работу не начали.
система заставляет написать отзыв, сотрудничество по факту не сложилось
Ответный отзыв
dzubenko_d
Дмитро 
19 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
2 года назад
Вёрстка, wordpress.
FigmaPHPWordPressВерстка страницДоработка сайтовИнтеграция верстки
Хорошо поставленое задание, понимание, без сюрпризов и каких либо проболем сработались. Рекомендую!
всё супер - работа делалась, правки вносились, всё оперативно
Ответный отзыв
Val_Ter
34 года
4 года в сервисе
Был
17 минут назад
$20
10 баллов
4 года назад
Правки сайта
Спасибо. Приятный заказчик, всегда на связи. Всем рекомендую!
Всё норм, спасибо)
Ответный отзыв
devellopah
Ислам 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$90
10 баллов
4 года назад
Оптимизация кода сайта
PHPWordPress
Хороший, позитивный заказчик, расписал конкретно задачи, всегда был на связи. Категорически рекомендую.
Всё норм, выполнил работу быстро, гугл пейдж спид стал показывать 90-99 баллов для моб и пк версий
Ответный отзыв
smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
4 года назад
Ошибки в чекауте интернет-магазина
WordPress
Дмитрий предоставил нужные доступы. Быстро оплатил. Рекомендую.
Пришёл на помощь в борьбе с критической ошибкой, когда никто больше не осмелился, и в кратчайшие сроки её поборол! Рекомендую!))
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