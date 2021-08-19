Необходимо посадить 5 страниц на сайт WordPress, внести правки в шапку и отредактировать адаптив, если это потребуется. Обратите внимание на различия в стилях и нейминге классов. Приоритет будет отдан заявкам с указанием сроков и стоимости. Возможность дальнейшей работы над калькуляторами (PHP, AJAX) также приветствуется.