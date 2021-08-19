Необходимо решить проблему с отображением картинки в калькуляторе на сайте WordPress. После изменения атрибутов продуктов возникла ошибка в названии файла картинки, что приводит к неправильному отображению. Внимание на порядок атрибутов и правильное наименование файлов в папке с изображениями.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо посадить 5 страниц на сайт WordPress, внести правки в шапку и отредактировать адаптив, если это потребуется. Обратите внимание на различия в стилях и нейминге классов. Приоритет будет отдан заявкам с указанием сроков и стоимости. Возможность дальнейшей работы над калькуляторами (PHP, AJAX) также приветствуется.Завершен2 года назад
Необходимо посадить 5 страниц на существующий сайт на WordPress. Требуется внести правки в шапку, добавить блоки снизу каждой страницы и отредактировать адаптивный дизайн. Обратите внимание на различия в нейминге и стилях новых страниц. Возможна дальнейшая работа над функционалом сайта, включая разработку калькуляторов (php, ajax), для чего будет выделен отдельный бюджет.Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется сверстать 5 страниц из макетов Figma на платформе WordPress с учетом адаптивности и кроссбраузерности. Необходимо заменить часть блоков на элементы с сайта-примера, исключить цветовой фильтр в шапке и заменить ряд изображений. Работа без использования элементоров. Укажите стоимость и сроки выполнения, возможность настройки калькуляторов обсуждается отдельно.Завершен2 года назад
Необходимо сверстать макеты 5-ти страниц из фигмы с посадкой на WordPress. Важно: часть блоков заменяется на другие с сайта, цветовой фильтр в шапке не нужен. Запросы по стоимости и срокам, а также возможность настройки калькуляторов (PHP) указывать в заявке.HTML-верстка17 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется устранить проблему с изменением статуса заказа в WooCommerce, которая возникает при использовании таймера. Заказ не меняет статус в админке и остается на специальной странице после истечения времени. Задача включает анализ работы крона и демонстрацию правильной работы системы без таймера.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо добавить теги Google рекламы на сайт, включая глобальный тег, отслеживание конверсий и ремаркетинг. Старые теги удалять не нужно. Проект выполняется на платформе WordPress. Исполнители без отзывов не рассматриваются.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется обновить теги Google на сайте WordPress после смены аккаунта Google Рекламы. Необходимо настроить глобальный тег, отслеживание конверсий и ремаркетинг. Исполнители без отзывов не рассматриваются.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разместить тег Google на сайте для отслеживания конверсий. Работа предполагает интеграцию с WordPress. Ожидается качественная реализация без ошибок.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо отключить мультисайт в WordPress, сохранив один сайт рабочим, а второй переведя в архив. Требуется знание PHP и опыт работы с CMS WordPress.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо внести правки на существующем сайте. Задача включает веб-программирование для улучшения функционала. Исполнитель должен иметь опыт в данной области.Завершен4 года назад
Требуется веб-программист для постоянного сотрудничества. Необходимо глубокое знакомство с проектом и выполнение задач, включая работу с калькуляторами на сайте. Ожидается наличие свободного времени для разработки на CMS WordPress и PHP. Подробности задач будут предоставлены заинтересованным.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация кода сайта на WordPress: настройка конвертации изображений в формат webp, удаление лишнего кода и другие необходимые улучшения. Ожидается анализ текущего состояния сайта и реализация всех мер для повышения производительности. Поле боя: https://vital-eloboost.com/Завершен4 года назад
В интернет-магазине выявлены ошибки в процессе чекаута для незарегистрированных пользователей. Проблемы проявляются в десктопной и мобильной версиях, где неправильный вывод данных с калькуляторов приводит к недоступности кнопки оплаты. Ошибки предположительно связаны с обновлением плагинов и WordPress. При обновлении страницы чекаута с сбросом кэша проблемы исчезают.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать и залить на прод новую шапку для главной страницы сайта. Используйте предоставленные макеты в формате .svg и Sketch для точного отображения дизайна.Завершен4 года назад
Требуется специалист по системному администрированию для освобождения места на хостинге. Сайт занимает почти 60 ГБ, добавление 5 ГБ не помогло, данные быстро заполняются. Необходимо провести анализ и оптимизацию хранения данных для снижения занимаемого объема.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
На WordPress посадить 2 свёрстанные страницы. Главная тема новых страниц отличается от той, что стоит на проде и заменить её не должна. Текущая тема - https://vital-eloboost.com/ Новые страницы прикрепил.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
На WordPress посадить 2 новые свёрстанные страницы. Главная тема новых страниц отличается от той, что стоит на проде и заменить её не должна. Стоимость\сроки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
Адаптивная вёрстка двух страниц с фигмы в ВП.Завершен4 года назад
Сверстать имеющиеся макеты с дизайном отдельных элементов сайта. Пример по самому объёмному пункту в тз: Шапка сейчас - https://vital-eloboost.com/ Новая шапка - https://i.imgur.com/k19Dg9V.jpg Все задачи: https://docs.google.com/document/d/1IhdjOjYExsfKfeZMpEufZJp85fa5Wbpg-mlBCh0_cR0/edit?usp=sharingHTML-верстка32 заявкиЗакрыт4 года назад