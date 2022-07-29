Разработайте максимально простой обменник криптовалют с функционалом регистрации пользователей. Обмен должен осуществляться только между криптовалютами, без участия банков. Пример будет предоставлен для лучшего понимания задачи.
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Разместить на сайте тег гугл рекламы для отслеживания конверсий.
wordpress
вопросы, если есть, в лс
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