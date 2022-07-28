Требуется разработать функционал назначения и отзыва ролей из администраторской панели для проекта на Yii2. Необходимо знание Git и соблюдение стандартов кода PSR. Полное ТЗ доступно в прикрепленном файле. Ищем опытного разработчика, способного работать с актуальными окружениями и миграциями.
3 доработки каталога клиник на WordPress
Нужно сделать несколько доработок для каталога клиник сегодня или завтра.
Нужен человек опытный в разработке WordPress каталогов на кастом пост тайпах, знающий как работает поиск, фильтры.
Задачи:
1) Разработать поиск и фильтрацию на странице каталога https://test4.clientica.org/vets-near-me/c/
Выпадающий список городов в строке поиска - это просто статичный блок, показывает популярные города.
Поиск должен работать по ZIP коду (почтовому индексу) и городу/штату. И фильтр по рейтингу отзывов.
2) Создать правильную таксономию Штат/Город. На данный момент они сделаны с категорией и подкатегорией https://test4.clientica.org/category/ny/new-york/ и не показывают клиники.
3) Структура URL должна быть такой:
/vets-near-me/ca/ для штата
/vets-near-me/ca/city/ для города в штате.
Покажите примеры бизнес-каталогов, которые вы разработали.
Необходимо сделать сегодня или завтра.
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