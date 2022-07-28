3 доработки каталога клиник на WordPress

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1194 просмотра

Нужно сделать несколько доработок для каталога клиник сегодня или завтра.

Нужен человек опытный в разработке WordPress каталогов на кастом пост тайпах, знающий как работает поиск, фильтры.

Задачи:

1) Разработать поиск и фильтрацию на странице каталога https://test4.clientica.org/vets-near-me/c/

Выпадающий список городов в строке поиска - это просто статичный блок, показывает популярные города.

Поиск должен работать по ZIP коду (почтовому индексу) и городу/штату. И фильтр по рейтингу отзывов.

2) Создать правильную таксономию Штат/Город. На данный момент они сделаны с категорией и подкатегорией https://test4.clientica.org/category/ny/new-york/ и не показывают клиники.

3) Структура URL должна быть такой:

/vets-near-me/ca/ для штата

/vets-near-me/ca/city/ для города в штате.

Покажите примеры бизнес-каталогов, которые вы разработали.

Необходимо сделать сегодня или завтра.

WordPress
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seopromo
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