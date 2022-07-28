Назначение ролей из администраторской панели

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка504 просмотра

Сейчас роль можно назначить только с консоли. Необходимо чтобы была возможность назначать, или забирать роль внутри администраторской панели. Все требования описаны в прикрепленном ТЗ.

⭐ Пожалуйста, учтите:

  • Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
  • Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ проекта.
  • Если есть вопросы — не стесняйтесь задавать
 Технические данные:

#yii2 #php
GitPHPYii
3 года назад
sam_evp
27 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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