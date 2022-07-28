Необходимо разработать парсер для копирования и обновления товаров из выбранных разделов Амазона на сайты, работающие на базе Opencart. В проект входит интеграция платежного модуля, создание ротации картинок для разных доменов и парсинг заголовков для рекламы в Google. Укажите стоимость разработки парсера и интеграции одного раздела.