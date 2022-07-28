Нужно увеличить скорость сайта - улучшить показатели: LCP, FID и CLS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1144 просмотра

Добрый день.

При проверке сайта сервисом Гугла: pagespeed.web.dev 

Показываются следующие данные:  http://joxi.ru/MAjMdBYTjWd1n2

Скорость сайта на мобильных: 19 (идеал 90-100)

Скорость сайта на ПК: 60 (идеал 90-100)

Анализ 20 конкурентов по этим же показателям показал что:

1)Средний показатель по мобилкам - 60 (мин - 35, макс-85).

2)Средний показатель по ПК - 90 (мин 65, макс 99)

CMS: Wordpress

Цель задания: максимально улучшить показатели.

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