Требуется разработать веб-приложение, аналогичное представленному примеру. Заказ включает создание функционала, схожего с имеющимся проектом. Обратите внимание на детали и особенности оригинала.
Нужно увеличить скорость сайта - улучшить показатели: LCP, FID и CLS
Добрый день.
При проверке сайта сервисом Гугла: pagespeed.web.dev
Показываются следующие данные: http://joxi.ru/MAjMdBYTjWd1n2
Скорость сайта на мобильных: 19 (идеал 90-100)
Скорость сайта на ПК: 60 (идеал 90-100)
Анализ 20 конкурентов по этим же показателям показал что:
1)Средний показатель по мобилкам - 60 (мин - 35, макс-85).
2)Средний показатель по ПК - 90 (мин 65, макс 99)
CMS: Wordpress
Цель задания: максимально улучшить показатели.
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