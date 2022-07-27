Веб проект Турестический Каталог

Необходимо разработать программное обеспечение для автоматической регистрации на сайте в определенные даты. Учитывайте ограничения доступа по IP и непредсказуемое время ожидания в очереди. Используйте прокси для обхода блокировок. Задача включает в себя создание аккаунта и регистрацию на свободные даты в среду.