Розробка бота Uniswap V3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка390 просмотров

Шукаю розробника бота, який зможе написати індивідуальний сценарій, бота або програмне забезпечення для Uniswap V3.

У нас є ідея для алгоритму бота, який автоматично вибирає найкращі пули та керує, виходить, повторно балансує наші позиції в цих пулах.

Важливо, щоб кандидат міг виконувати логіку бота та створювати алгоритми для різних можливих сценаріїв (про які ми поговоримо)

Кто може зробити?

Який софт під юнісвап ви робили, чи щось схоже може? Опишіть будь ласка.

3 года назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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