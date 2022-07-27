Ищем специалиста по веб-программированию с опытом работы с EU или азиатскими платежными системами. Необходимо обсудить детали и получить рекомендации по выбору платежной системы для интернет-магазина с эквайрингом card to card. Помощь с регистрацией при необходимости.
Розробка бота Uniswap V3
Шукаю розробника бота, який зможе написати індивідуальний сценарій, бота або програмне забезпечення для Uniswap V3.
У нас є ідея для алгоритму бота, який автоматично вибирає найкращі пули та керує, виходить, повторно балансує наші позиції в цих пулах.
Важливо, щоб кандидат міг виконувати логіку бота та створювати алгоритми для різних можливих сценаріїв (про які ми поговоримо)
Кто може зробити?
Який софт під юнісвап ви робили, чи щось схоже може? Опишіть будь ласка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка каталога на платформе Wordpress. Ищем специалиста с опытом веб-программирования, который сможет выполнить задачу в указанные сроки. Подробное техническое задание будет предоставлено.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется интеграция системы Битрикс 24 с программой IIKO. Основные задачи включают синхронизацию клиентов, сделок и продуктов. Подробное техническое задание будет предоставлено по запросу.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать парсер цен, который будет осуществлять поиск по артикулам на сайте directlot.ru. Парсер должен работать с данными из файлов CSV или TXT. Результаты поиска должны выводиться в формате CSV, включая артикул, самую низкую цену и ник пользователя, предлагающего эту цену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется помощь в настройке прав доступа к базе данных пользователей после ремонта сайта. Ошибка 403 возникает при регистрации и авторизации пользователей, хотя страница администратора функционирует без проблем. Необходимо выявить и устранить причину проблемы, возникшей после удаления вирусов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется исправить AJAX-функции для сохранения и чтения двумерного массива в базе данных WordPress. Проблема с парсингом JSON, функция возвращает 'Array'. Необходимы простые рекомендации для корректной работы скрипта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищем PHP разработчика с хорошими знаниями для написания нескольких веб-приложений. В заявке необходимо указать цену за час работы и количество свободных часов в неделю.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется обновить базу городов для модуля СДЭК Интеграция и настроить его корректную работу на странице оформления. Модуль должен функционировать без сбоев, обеспечивая актуальные данные о доставке и обмене.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибку в шаблоне OpenCart, возникающую при регистрации клиента на английском языке. После нажатия финальной кнопки данные из заполненных полей не передаются в базу данных. Установлен дополнительный скрипт Gtranslate.io, который, хотя и работает, вызывает данную проблему. Требуется найти и устранить причину ошибки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать модуль публикации отзывов с рейтингом для интернет-магазина на базе OpenCart. Необходимо интегрировать его с существующей версткой, реализовать функционал подгрузки отзывов, возможность ответа админа и модерацию отзывов. Также требуется создать миграцию для БД и настроить уведомления на почту админа.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад