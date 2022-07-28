Требуется внести правки в PDF файл страхового акта осмотра, генерируемый на Laravel. Также необходимо создать версию документа на казахском языке. Работа осуществляется через GitLab.
Настроить модуль СДЭК на OpenCart2.3
Нужно правильно настроить модуль доставки и обмена на сайте(OpenCart2.3)
Самостоятельно не получилось,много нужно полей заполнять и не понятно как он должен отобразиться после настройки.
Пишите свой телеграм.
Кто уже настраивал такой модуль,думаю проблем не составит и сделает быстро.
Заявки фрилансеров
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