Настроить модуль СДЭК на OpenCart2.3

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка244 просмотра

Нужно правильно настроить модуль доставки и обмена на сайте(OpenCart2.3)

Самостоятельно не получилось,много нужно полей заполнять и не понятно как он должен отобразиться после настройки.

Пишите свой телеграм.

Кто уже настраивал такой модуль,думаю проблем не составит и сделает быстро.

3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

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Морозов
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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