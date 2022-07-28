Нужно правильно настроить модуль доставки и обмена на сайте(OpenCart2.3)

Самостоятельно не получилось,много нужно полей заполнять и не понятно как он должен отобразиться после настройки.

Пишите свой телеграм.

Кто уже настраивал такой модуль,думаю проблем не составит и сделает быстро.