Нужно скопировать и обновлять через CRON товары из следующих разделов Амазона в сайты на базе опенкарт:

Clothing, Shoes, Jewelry & Watches

Electronics

Computers

Smart Home

Home, Garden & Tools

Food & Grocery

Beauty & Health

Toys, Kids & Baby

Sports

Automotive

из раздела

movies, music & games

только

Video Games

PC Gaming

Digital Games

Разделы Амазона в меню слева "shop by department"

Для рекламы в Гугле спарсить заголовки из этого раздела

https://www.amazon.com/gp/bestsellers/

Интегрируем платежный модуль, но он будет не рабочим. Шаблоны или покупать или на ваше усмотрение. У меня есть старая копия с играми, там в шапке ротация картинок. Но их нужно будет менять для разных доменов

Постараемся расширить и для других языков. Сайты Амазона подобны, если с потоками не борщить, то парсятся без бана, пробовал качать сайт в 20 потоков

Посчитайте, сколько будет стоить парсер и интеграция одного раздела в сайт.