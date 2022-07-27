Ищем специалиста по веб-программированию с опытом работы с EU или азиатскими платежными системами. Необходимо обсудить детали и получить рекомендации по выбору платежной системы для интернет-магазина с эквайрингом card to card. Помощь с регистрацией при необходимости.
Копии на движке Opencart
Нужно скопировать и обновлять через CRON товары из следующих разделов Амазона в сайты на базе опенкарт:
Clothing, Shoes, Jewelry & Watches
Electronics
Computers
Smart Home
Home, Garden & Tools
Food & Grocery
Beauty & Health
Toys, Kids & Baby
Sports
Automotive
из раздела
movies, music & games
только
Video Games
PC Gaming
Digital Games
Разделы Амазона в меню слева "shop by department"
Для рекламы в Гугле спарсить заголовки из этого раздела
https://www.amazon.com/gp/bestsellers/
Интегрируем платежный модуль, но он будет не рабочим. Шаблоны или покупать или на ваше усмотрение. У меня есть старая копия с играми, там в шапке ротация картинок. Но их нужно будет менять для разных доменов
Постараемся расширить и для других языков. Сайты Амазона подобны, если с потоками не борщить, то парсятся без бана, пробовал качать сайт в 20 потоков
Посчитайте, сколько будет стоить парсер и интеграция одного раздела в сайт.
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