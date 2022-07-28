Требуется разработать функционал назначения и отзыва ролей из администраторской панели для проекта на Yii2. Необходимо знание Git и соблюдение стандартов кода PSR. Полное ТЗ доступно в прикрепленном файле. Ищем опытного разработчика, способного работать с актуальными окружениями и миграциями.
Разработка сайта/парсинг данных/дизайн
Необходимо:
Изучить сайт донор досконально.А после...
1.Спарсить данные с сайта: https://cutt.ly/wZhy8qy (Сайт под защитой от парсинга Recapcha.Обходится через Selenium) Что парсить:Выпадающий список на главной(год,марка,модель),все товары с описанием,ценами и фото,баннеры,другие разделы.
2.Создать на движке ocstore3 новый дизайн,похожий на сайт оригинал,но не копию.Шаблон -> https://cutt.ly/WZhuiEr3. Перенести всё спарсенное на новый движок,разложить по категориям.
4.Разместить баннеры.
5.Корректно настроить выпадающий список.
6.Настроить зависимости авто - марка -модель-товар
7.Добавить производителей в категориях.
8.Удалить ненужные разделы либо добавить недостающиеНа выходе должно получиться так -> сайт с теми же данными и товарами,но на новом движке с новым дизайном.
8.Важно!Разделы:
Boating
Motorcycle
Powersports
RV / Camper
Recreation
Semi Truck
Разместить на поддоменах.Получится как отдельные сайты.
9.Разработать логотипы
10.Иное,если потребуется,обсуждается отдельно(пример:покупка недостающих модулей)
Все вопросы по контактам,указанным в профиле
Актуально для тех,кто хорошо разбирается в Opencart3/Ocstore3
Не отвечаю студиям и тем кто пишет: "Напишите подробнее.","Что нужно сделать?","Я могу,но никогда не работал с Опенкарт" и подобные сообщения.Не предлагайте своих движков!Особенно joomla и Вордпресс.Только Опенкарт.
С грамотным и понятливый специалистом готов работать на постоянной основе за хороший $ или %
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать возможность отправки писем из администраторской панели интернет-магазина. Проект на Yii2, требуется опытный разработчик с хорошими знаниями Git и соблюдением стандартов кодирования PSR. Полное техническое задание доступно для просмотра. Убедитесь, что вы можете работать с актуальными окружениями и миграциями.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищем опытного PHP-разработчика для выполнения задач в веб-программировании. Ожидаем качественную работу и готовность к сотрудничеству. Оплата производится по факту выполнения работы.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для доработки веб-платформы на React.js. Необходимо сверстать новые страницы и интегрировать с API. Опыт работы с React и API обязателен.Веб-программирование16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта с базой данных на FastApi, Flask или Django для хранения данных из senler и Автопилот. Система должна обрабатывать ошибки при отправке в AMOcrm, уведомлять о проблемах в групповой чат и иметь возможность паузы и повторной отправки данных. Интерфейс минимален, полное ТЗ предоставлю исполнителю с соответствующим опытом.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать скрипт или сайт, который будет проксировать другой сайт, позволяя нескольким пользователям одновременно использовать одну учетную запись. Проксирование должно инициировать соединение с сайтом, принимать куки и хранить их, чтобы все пользователи работали в одной сессии.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необхідно спарсити певний каталог з середнім рівнем захисту. Деталі завдання обговорюються. Після виконання можливі інші схожі завдання.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать функционал для изменения цен на товары во всей категории или подкатегории на сайте, использующем систему NetCat. Необходимо реализовать возможность корректировки цен на заданный процент или долю процента. Ожидаются отклики от специалистов с опытом работы с данной платформой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация скорости сайта на платформе WordPress. Необходимы улучшения показателей LCP, FID и CLS. Текущие результаты: скорость на мобильных - 19, на ПК - 60. Цель - достичь идеальных значений 90-100. Опыт в аналогичных заданиях приветствуется.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать веб-приложение, аналогичное представленному примеру. Заказ включает создание функционала, схожего с имеющимся проектом. Обратите внимание на детали и особенности оригинала.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад