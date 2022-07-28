Разработка сайта/парсинг данных/дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок636 просмотров

Необходимо:

Изучить сайт донор досконально.А после...

1.Спарсить данные с сайта: https://cutt.ly/wZhy8qy (Сайт под защитой от парсинга Recapcha.Обходится через Selenium) Что парсить:Выпадающий список на главной(год,марка,модель),все товары с описанием,ценами и фото,баннеры,другие разделы.

2.Создать на движке ocstore3 новый дизайн,похожий на сайт оригинал,но не копию.Шаблон -> https://cutt.ly/WZhuiEr3. Перенести всё спарсенное на новый движок,разложить по категориям.

4.Разместить баннеры.

5.Корректно настроить выпадающий список.

6.Настроить зависимости авто - марка -модель-товар

7.Добавить производителей в категориях.

8.Удалить ненужные разделы либо добавить недостающиеНа выходе должно получиться так -> сайт с теми же данными и товарами,но на новом движке с новым дизайном.

8.Важно!Разделы:

Boating

Motorcycle

Powersports

RV / Camper

Recreation

Semi Truck

Разместить на поддоменах.Получится как отдельные сайты.

9.Разработать логотипы

10.Иное,если потребуется,обсуждается отдельно(пример:покупка недостающих модулей)

Все вопросы по контактам,указанным в профиле

Актуально для тех,кто хорошо разбирается в Opencart3/Ocstore3

Не отвечаю студиям и тем кто пишет: "Напишите подробнее.","Что нужно сделать?","Я могу,но никогда не работал с Опенкарт" и подобные сообщения.Не предлагайте своих движков!Особенно joomla и Вордпресс.Только Опенкарт.

С грамотным и понятливый специалистом готов работать на постоянной основе за хороший $ или %

JoomlaOpencartSeleniumПарсинг данных
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