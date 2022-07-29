Программист по yii2 и yii1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок386 просмотров

Доработать 2 существующих проекта, Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

Yii
3 года назад
javok
Ян 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
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Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
16 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
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27 отзывов
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