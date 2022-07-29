Необходимо разработать скрипт или сайт, который будет проксировать другой сайт, позволяя нескольким пользователям одновременно использовать одну учетную запись. Проксирование должно инициировать соединение с сайтом, принимать куки и хранить их, чтобы все пользователи работали в одной сессии.