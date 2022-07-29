Программист знакомый с Entity Framevork .Net c# для внсения правок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок555 просмотров

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3 года назад
javok
Ян 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Жавлонбек
 
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