Требуется разработка сайта с базой данных на FastApi, Flask или Django для хранения данных из senler и Автопилот. Система должна обрабатывать ошибки при отправке в AMOcrm, уведомлять о проблемах в групповой чат и иметь возможность паузы и повторной отправки данных. Интерфейс минимален, полное ТЗ предоставлю исполнителю с соответствующим опытом.