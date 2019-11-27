Shop-Script, Wordpress. Качественно, недорого, в умеренные сроки.
I. Вступление
Привет.
Я разработчик(программист) со опытом работы более пяти лет.
Работаю преимущественно удаленно с веб-студией, периодически беру заказы на бирже.
II. Основное
Стек работы:
- wordpress(интеграция вёрстки, настройка мер безопасности, оптимизация скорости, написание плагинов)
- shop-script(интеграция вёрстки, настройка мер безопасности, оптимизация скорости, написание плагинов)
III. Контакты
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
Портфолио
- Burger store58 просмотров
- Перенос магазина c чистого php на woocommerce.233 просмотра
- Магазин мебели418 просмотров
- Портал школы ментальной арифметики317 просмотров
- Агенство недвижимости295 просмотров
- Международная школа арабского языка315 просмотров
- Сеть исламских магазинов357 просмотров
- Бутик восточной парфюмерии287 просмотров
- Магазин фольгированных шаров300 просмотров
- Магазин шаров с гелием208 просмотров
- Школа развития интеллекта262 просмотра
- Магазин сельскохозяйственных продуктов питания223 просмотра
Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
2 года назад
Всё норм, выполнил работу быстро, гугл пейдж спид стал показывать 90-99 баллов для моб и пк версий
Ответный отзыв
Хороший, позитивный заказчик, расписал конкретно задачи, всегда был на связи. Категорически рекомендую.
$25
10 баллов
2 года назад
Быстро сделал плагин, также быстро внес правки которые написал. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Михаил - примерный заказчик: подробно расписал задачу, сразу создал сейф, быстро принял после правок. Доволен всеми аспектами сотрудничества!
$85
2 балла
4 года назад
Исполнитель отказался выполнять работу без предоплаты, хотя изначально было предусмотрена оплата после выполнения работ.
$100
10 баллов
4 года назад
спасибо все четко!
Ответный отзыв
Работаю с Александром не в первый раз. Вежливый в общении и лёгкий в сотрудничестве человек. Спасибо за интересный проект, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!
$8
10 баллов
4 года назад
за 15 мин справился с поставленной задачей. Рекомендую !
Ответный отзыв
Доволен всеми аспектами сотрудничества. Заказчика безусловно рекомендую.
Веб-программирование
17 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга