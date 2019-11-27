devellopah

Ислам devellopah

 
31 годРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Shop-Script, Wordpress. Качественно, недорого, в умеренные сроки.

I. Вступление

Привет. 

Я разработчик(программист) со опытом работы более пяти лет.

Работаю преимущественно удаленно с веб-студией, периодически беру заказы на бирже.

II. Основное

Стек работы:

  • wordpress(интеграция вёрстки, настройка мер безопасности, оптимизация скорости, написание плагинов)
  • shop-script(интеграция вёрстки, настройка мер безопасности, оптимизация скорости, написание плагинов)

III. Контакты

1. https://t.me/devellopah

2. [email protected]

WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
11
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
eldar950
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$90
10 баллов
2 года назад
Оптимизация кода сайта
Всё норм, выполнил работу быстро, гугл пейдж спид стал показывать 90-99 баллов для моб и пк версий
Хороший, позитивный заказчик, расписал конкретно задачи, всегда был на связи. Категорически рекомендую.
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thismylogin
Михаил 
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$25
10 баллов
2 года назад
Создать плагин для wordpress
Быстро сделал плагин, также быстро внес правки которые написал. Спасибо за сотрудничество!
Михаил - примерный заказчик: подробно расписал задачу, сразу создал сейф, быстро принял после правок. Доволен всеми аспектами сотрудничества!
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timofeykravcof
Тимофей 
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$85
2 балла
4 года назад
Доработка шаблона WP
Исполнитель отказался выполнять работу без предоплаты, хотя изначально было предусмотрена оплата после выполнения работ.
lynch_d
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
4 года назад
Оптимизация скорости сайт cruise-life.pro
спасибо все четко!
Работаю с Александром не в первый раз. Вежливый в общении и лёгкий в сотрудничестве человек. Спасибо за интересный проект, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!
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kasperovsky
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$8
10 баллов
4 года назад
Добавить активные значки мессенджеров
за 15 мин справился с поставленной задачей. Рекомендую !
Доволен всеми аспектами сотрудничества. Заказчика безусловно рекомендую.
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Веб-программирование
17 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга