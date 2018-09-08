Вёрстка(чистая) нескольких макетов

Во такую надо сделать http://dl3.joxi.net/drive/2018/09/08/0002/1672/181896/96/fa31218f4d.png Кругляшки, при наведение на которые выдается информационное окно, с возможность перейти в галере. К работе притступить уже сейчас, готовность сегодня через 3-4 часа