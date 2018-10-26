Необходимо сверстать одностраничный лэндинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок249 просмотров

Добрый день

Необходимо сверстать одностраничный лэдинг. Адаптивная верстка

Описание https://docs.google.com/document/d/1BrTWaK2mQlwGmNVRxdya698HbxJoHXOOpIxE0JckK04/edit?usp=sharing

Нужно добавить динамических эффектов появления блоков при прокрутке на свое усмотрение.

Просьба не писать в личку, а оставлять  стоимость и сроки в заявке.

Спасибо.

7 лет назад
zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Выбранный исполнитель

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$35
2 дня
Все на высоте! Будем работать и дальше! Спасибо.
Отличный заказчик. Четкое тз, оплата без задержек. Рекомендую Андрея к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад