Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress.
Не читаются шрифты в шаблоне wordpress - поменять
Основной текст шаблона шрифт кириллицой читает, h1-h6 нет.
Нужно поменять
Заявки фрилансеров
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