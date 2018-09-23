Подробности (макеты) пришлю в личку. Есть всякие выпадающие менюшки, их нужно сделать на чистом js или на JQuery без использования фреймворков типа VUE.
Необходимо сверстать landing page.
Добрый день. Необходимо сверстать landing page. Макет во вложении.
Главные критерии: Адаптивно, валидно, кроссбраузерно.
По эффектам ориентироваться на сайт https://us.camposcoffee.com/.
Можно полностью продублировать все эффекты с этого сайта.
Главное, чтобы все выглядело эффектно, интересно и современно.
Сроки: Необходимо завершить работу над версткой до понедельника (10.09.2018)
При выборе исполнителя будем обращать внимание на скорость, качество и стоимость работ.
Просим не предлагать цену,выше чем указали мы.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна верстка адаптивная и установка на Joomla в приложение макеты От вас жду отдельно цену на верстку и отдельно на Joomla и отдельно цена всё вместе Спасибо заранее жду от вас ответа!HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем дизайнера HTML или JavaScript Нужно поправить верстку на сайте http://a-tc.net/ не работает скроллинг страниц.HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрий день всім! Потрібна верстка 3 email-листів. Посилання на макети: https://drive.google.com/drive/folders/1J_LN3jSFVQvDuJlgUcS8Cq_ChVKeBWSX https://drive.google.com/drive/folders/1mwVZdm-8_O35O1jlBRUmR_BVSg90sjlz https://drive.google.com/drive/folders/1AuU2d-hL__QDf7TdI_Ui_IXILBC-g118 У нас уже є ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно сверстать новый раздел мебель . Сайт decoreo.ru Раздел сотоит из -главной страницы -страницы каталога . Раздел - карточка товара Начать нужно с главной страницы раздела. ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек для верстки готового макета и его небольших доработок. Требуемые навыки: - адаптивная вертка макета из psd - знание Вордпресс - знание javascript Желательно также: - базовое понимание дизайна. ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку лендинга по готовому дизайну в приложение дизайн тут макеты с пояснением 1) https://drive.google.com/file/d/1uFBsCZCYPE4Z8W7qhm9dY6RpHI_CrixN/view?usp=sharing 2) https://drive.google.com/file/d/1xh2v2xIsa2JUiEJXnO66HEpakqHlGPV7/view?usp=sharing Бюджет 50$ сроки 2-3 дня!HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть продающий текст, который нужно "упаковать" в красивую обвёртку в виде письма, которое будет использоваться для рассылки. Рассмотрю все вариантыHTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Чтобы было красиво написано что соединение потеряно. бюджет $1, оптала через BarterCoin, вывод беспроцентный имеетсяHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $60
Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть диз на дле. Простой диз сайта флеш игр. Оплата после выполнения. Указывайте цены и сроки Дизайн прикрепленHTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад