Добрый день. Необходимо сверстать landing page. Макет во вложении.

Главные критерии: Адаптивно, валидно, кроссбраузерно.

По эффектам ориентироваться на сайт https://us.camposcoffee.com/.

Можно полностью продублировать все эффекты с этого сайта.

Главное, чтобы все выглядело эффектно, интересно и современно.

Сроки: Необходимо завершить работу над версткой до понедельника (10.09.2018)

При выборе исполнителя будем обращать внимание на скорость, качество и стоимость работ.

Просим не предлагать цену,выше чем указали мы.