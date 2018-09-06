Верстка 3 email

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок210 просмотров

Добрий день всім!

Потрібна верстка 3 email-листів.

Посилання на макети: 

https://drive.google.com/drive/folders/1J_LN3jSFVQvDuJlgUcS8Cq_ChVKeBWSX

https://drive.google.com/drive/folders/1mwVZdm-8_O35O1jlBRUmR_BVSg90sjlz

https://drive.google.com/drive/folders/1AuU2d-hL__QDf7TdI_Ui_IXILBC-g118

 

У нас уже є зверстанний попередній шаблон, звідти можна взяти шапку і футер (у вкладенні).

Коли зможете і скільки це буде коштувати? 

Надалі плануємо щотижня  віддавати 2 листи на верстку.

7 лет назад
spasibova
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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