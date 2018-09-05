Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид, без бутстрапа с адаптацией. Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки. cветoвыелинии точка pф Указывайте цену
Верстка Лендинг пейдж йога школы
Верстка Лендинг пейдж + шаблон для блога на WP на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть.
блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. -
сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с
подробной информацией. календарь - нужно внедрить какой то готовый
скрипт, который можно было бы редактировать.
в календаре на месяц при клике на мероприятие выдает подробную информацию
верстка адаптиваная с мобильной версией, для мобильной версии дизайн прорисован, планшетный - в адаптиве достаточно
в мобильную версию в меню на первом экране нужно добавить мероприятия со ссылкой на нужную часть ленда
блог на вордпрессе
текста для языковых версий берутся из отдельный файлов.
функционал добавления отзывов
Заявки фрилансеров
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