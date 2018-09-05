Верстка Лендинг пейдж йога школы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок222 просмотра

Верстка Лендинг пейдж + шаблон для блога на WP на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть.

блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. -

сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с

подробной информацией. календарь - нужно внедрить какой то готовый

скрипт, который можно было бы редактировать.

в календаре на месяц при клике на мероприятие выдает подробную информацию

верстка адаптиваная с мобильной версией, для мобильной версии дизайн прорисован, планшетный - в адаптиве достаточно

в мобильную версию в меню на первом экране нужно добавить мероприятия со ссылкой на нужную часть ленда

блог на вордпрессе

текста для языковых версий берутся из отдельный файлов.

функционал добавления отзывов

JavaScriptWordPress
7 лет назад
SergYog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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