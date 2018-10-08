Сверстать PSD макет в HTML (Wordpress опционально)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки378 просмотров

Добрый день! 

Сверстать PSD макет в HTML, (опционально - если интегрируете с modx или wordpress - идеально!)

Как всегда – валидно, кроссбраузерно, адаптивно, быстро :) 

Оч простые макеты (на адаптив - свои):

https://yadi.sk/i/YhlbD73jixBF2g

https://yadi.sk/i/YhlbD73jixBF2g

Работа через СБР или поэтапная оплата.

HTMLMODXWordPress
7 лет назад
yandex_bot
Максим 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$25
1 день
Всё реализовано хорошо.
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству! :)

Заявки фрилансеров

aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад

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