Переверстать блок на сайте

На главной странице сайта на Webasyst мы поменяли дизайн блока с фотографией под шапкой. Дизайн имеется в PSD. Соответственно теперь этот блок необходимо переверстать на сайте.

Он состоит из фоновой фотографии, маленького текста и кнопки, ведущей на внутреннюю страницу.

Оплата: wmr, ЯД или qiwi.