Верстка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки140 просмотров

В таблице в моб версии пляшут строчки. Необходимо поправить. Ищу специалиста по Битрикс с опытом работы более 3 лет.

7 лет назад
guest_15361336585721
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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