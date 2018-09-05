Вот эту страницу превратить в письмо мейлчимп https://www.planikafires.com/indoor-ethanol-fireplaces/bio-fireplace-insert/ventless-flueless-primefire/
Верстка сайта на Битрикс
В таблице в моб версии пляшут строчки. Необходимо поправить. Ищу специалиста по Битрикс с опытом работы более 3 лет.
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