Немного переделать верстку на Joomla

Добрый день. Сайт iskra63.ru/ на нем нужно переверстать 2 блока. Во вложение картинка переделанного дизайна, нужно переверстать вот это место – prntscr.com/kqqdoh и добавить еще один блок – prntscr.com/kqqetm по нажатию кнопки будет происходить переход на отдельный материал в котором будет размещеа табличка с информацией – prntscr.com/kqqf9w ниже орма обратной связи типа такой- prntscr.com/kqqfdm по дизайну, но только прям в материале онабудет ниже табличке (не во всплывающем окне.)

Вот дизайн yadi.sk/i/tRTE7DyxYh6GQw

В общем то для того кто работает с Joomla задача супер простая. Так что жду адекватных предложений по срокам и стоимости.

Спасибо.