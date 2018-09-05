Сделать адаптацию верстки под мобилки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт48 заявок525 просмотров

Добрый день!

Необходимо для сайта v-bragilev.ru сделать верстку адаптивной под мобильные устройства.

В отклике жду от вас стоимость, сроки и примеры работ.

7 лет назад
sergunyaru
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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