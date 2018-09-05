Добрый день! Нужно сделать адаптивную верстку лендинга по готовому дизайну В лендинге 11 блоков, один из которых встроенный квиз Дизайн готов, отправлю файл и задание выбранным кандидатам Срок – ...
Сделать адаптацию верстки под мобилки
Добрый день!
Необходимо для сайта v-bragilev.ru сделать верстку адаптивной под мобильные устройства.
В отклике жду от вас стоимость, сроки и примеры работ.
Заявки фрилансеров
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