Добрый день коллеги,

Требуется верстка лендинга с адаптивом. Весь дизайн присутствует. Эффекты сделаны на видео. С вашей стороны реализовать верстку в максимальные сроки, подключить форму с капчей к гугл. документы и уведомление. Реализовать все идеи дизайнера.

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