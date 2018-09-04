Требуется верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок229 просмотров

Добрый день коллеги, 

Требуется верстка лендинга с адаптивом. Весь дизайн присутствует. Эффекты сделаны на видео. С вашей стороны реализовать верстку в максимальные сроки, подключить форму с капчей к гугл. документы и уведомление. Реализовать все идеи дизайнера. 

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7 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

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