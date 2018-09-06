Работаем с интернет магазинами. Находим готовый шаблон ИН(прототип) и модернизируем его под тематику, садим на CMS, ..., передаем заказчику. Более подробно - расскажу лично. От вас требуется модернизировать шаблон под дизайн, и посадить на движок ...
Правка текущего лэндинга html+js сделать меню адаптивным и нормальным
Правка текущего лэндинга html+js сделать меню адаптивным и нормальным
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Заявки фрилансеров
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