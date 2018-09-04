Верстка лендинга

Добрый день!

Нужно сделать адаптивную верстку лендинга по готовому дизайну

В лендинге 11 блоков, один из которых встроенный квиз

Дизайн готов, отправлю файл и задание выбранным кандидатам

Срок – 3 дня с момента начала работу (согласования всех условий и предоставления с моей стороны материалов и задания)

Стартовый бюджет 10000 руб.

Срок очень важен, поэтому если уложитесь точно в срок и не будет правок по невнимательности или не соблюдению задания, то подниму оплату до 11000 руб.

При срыве сроков на день – минус 1500 руб. от стартового бюджета за день просрочки.

Если готовый результат по прошествию 3 дней будет сделан "на отвали" с большим количеством очевидных правок (более 5) – минус 1500 руб. от стартового бюджета, надеюсь на вашу внимательность. Проверяйте, пожалуйста, итоговый вариант перед отправкой самостоятельно не перекладывая эту задачу на заказчика, чтобы избежать подобных неприятностей