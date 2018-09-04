Работаем с интернет магазинами. Находим готовый шаблон ИН(прототип) и модернизируем его под тематику, садим на CMS, ..., передаем заказчику. Более подробно - расскажу лично. От вас требуется модернизировать шаблон под дизайн, и посадить на движок ...
Верстка лендинга
Добрый день!
Нужно сделать адаптивную верстку лендинга по готовому дизайну
В лендинге 11 блоков, один из которых встроенный квиз
Дизайн готов, отправлю файл и задание выбранным кандидатам
Срок – 3 дня с момента начала работу (согласования всех условий и предоставления с моей стороны материалов и задания)
Стартовый бюджет 10000 руб.
Срок очень важен, поэтому если уложитесь точно в срок и не будет правок по невнимательности или не соблюдению задания, то подниму оплату до 11000 руб.
При срыве сроков на день – минус 1500 руб. от стартового бюджета за день просрочки.
Если готовый результат по прошествию 3 дней будет сделан "на отвали" с большим количеством очевидных правок (более 5) – минус 1500 руб. от стартового бюджета, надеюсь на вашу внимательность. Проверяйте, пожалуйста, итоговый вариант перед отправкой самостоятельно не перекладывая эту задачу на заказчика, чтобы избежать подобных неприятностей
Заявки фрилансеров
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