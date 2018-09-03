Сверстать и установить на вп

Добрый день.

нужно сверстать 2 страницы(в уже готовой теме для вп). главную страницу и страницу под посты.(соотвтетственно и бэк для постов). а так же меню

и по классике вп меню в отдельном файле что бы оно потом было на всех остальных страницах, футер тоже. И загрузить на сервер.

https://www.figma.com/file/MVzRE58kNImLKoTqywlg6GoX/LDDario_2018-07-25_home?node-id=0%3A1