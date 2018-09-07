Поправить верстку на Оксторе 2.3

Версия ocStore 2.3.0.2.3

Ссылка на сайт в файле.

1. Поправить хлебные крошки. На мобильном устройстве съезжает.

2. Сделать вывод рекомендуемых товаров по 1 в строке для смартфонов. Сейчас по три выводится и они съезжают.

3. Поправить высоту блоков для рекомендуемых товаров для ПК версии:

4. В разделе вывести не 4 а 3 товара в ряд.

Подробно в файле.

Бюджет 500 руб

Срок 1 день

Оплата Сбер, Яд, Киви