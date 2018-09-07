Поправить верстку на Оксторе 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки174 просмотра

Версия ocStore 2.3.0.2.3

Ссылка на сайт в файле.

1. Поправить хлебные крошки. На мобильном устройстве съезжает. 

2. Сделать вывод рекомендуемых товаров по 1 в строке для смартфонов. Сейчас по три выводится и они съезжают. 

3. Поправить высоту блоков для рекомендуемых товаров для ПК версии:

4. В разделе вывести не 4 а 3 товара в ряд.

Подробно в файле.

Бюджет 500 руб

Срок 1 день

Оплата Сбер, Яд, Киви

ocStore
7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TheAventhor
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Отлично поставленная задача, быстрая проверка и оплата. Можете спокойно обращаться.

Заявки фрилансеров

TheAventhor
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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