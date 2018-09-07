ВИДЕОМОНТАЖ И ВЕБ-ДИЗАЙН

УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА И ВЕБ-ДИЗАЙНА..

Я занимаюсь монтажом роликов уже более 3 лет. Люблю свою дело и отношусь серьезно)

Так же занимаюсь веб-дизайном.

Мои навыки:

- Adobe After Effects, Premiere Pro

- Photoshop

Преимущества работы со мной:

•Вы получаете недорогую но качественную и красивую работу;

•Быстрые сроки выполнения;

•Оплата только после сдачи работы ;

•24/7 онлайна с моей стороны;

•Множество вариантов связи.

•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Соблюдаю сроки. Если взялся за работу - значит сделаю до конца.

Оплату принимаю одним из удобных способов: