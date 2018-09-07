ВИДЕОМОНТАЖ И ВЕБ-ДИЗАЙН
УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА И ВЕБ-ДИЗАЙНА..
Я занимаюсь монтажом роликов уже более 3 лет. Люблю свою дело и отношусь серьезно)
Так же занимаюсь веб-дизайном.
Мои навыки:
- Adobe After Effects, Premiere Pro
- Photoshop
Преимущества работы со мной:
•Вы получаете недорогую но качественную и красивую работу;
•Быстрые сроки выполнения;
•Оплата только после сдачи работы ;
•24/7 онлайна с моей стороны;
•Множество вариантов связи.
•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Соблюдаю сроки. Если взялся за работу - значит сделаю до конца.
Оплату принимаю одним из удобных способов:
- Карта Сбербанк, Тинькофф
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
7 лет назад
ocStore
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отлично поставленная задача, быстрая проверка и оплата. Можете спокойно обращаться.