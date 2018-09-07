TheAventhor

Евгений TheAventhor

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ВИДЕОМОНТАЖ И ВЕБ-ДИЗАЙН

УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА И ВЕБ-ДИЗАЙНА..

Я занимаюсь монтажом роликов уже более 3 лет.  Люблю свою дело и отношусь серьезно)

Так же занимаюсь веб-дизайном.

Мои навыки: 

- Adobe After Effects, Premiere Pro

- Photoshop 

Преимущества работы со мной: 

•Вы получаете недорогую но качественную и красивую работу; 

•Быстрые сроки выполнения; 

•Оплата только после сдачи работы ; 

•24/7 онлайна с моей стороны;

•Множество вариантов связи.

•Полную корректировку в ролике по вашему желанию; 

Мои контакты:

e-mail:  [email protected]

Соблюдаю сроки.  Если взялся за работу - значит сделаю до конца.

Оплату принимаю одним из удобных способов:

  • Карта Сбербанк, Тинькофф
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Отзывы заказчиков

oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Поправить верстку на Оксторе 2.3
ocStore
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Отлично поставленная задача, быстрая проверка и оплата. Можете спокойно обращаться.
Ответный отзыв