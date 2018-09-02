Изменить МОБИЛЬНУЮ версию сайта (Presta 1.6)

https://dress-kod.in.ua

Главная:

1 Логотип убрать

2 «Меню» под корзиной убрать

3 баннеры и слайдер убрать

4 отзыв о сайте переместить вниз сайта (над рассылкой)

5 под пунктом «скидки» написать «Рекомендуемые товары:»

На странице товара ))

1 сверху все убрать до корзины

2 после корзины оставить кнопку «На главную», после нее все удалить до фото товара. Оставляем товар как есть.

3 блок характеристик и блок покупки меняем местами

4 отзыв о сайте и обратный звонок после товара