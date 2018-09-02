Есть лендинг созданный на lpgenerator.ru нужно увеличить скорость загрузки страницы сейчас скорость 27 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=luchi.vse-zhk.ru&tab=desktop нужно сделать от 90
Изменить МОБИЛЬНУЮ версию сайта (Presta 1.6)
Главная:
1 Логотип убрать
2 «Меню» под корзиной убрать
3 баннеры и слайдер убрать
4 отзыв о сайте переместить вниз сайта (над рассылкой)
5 под пунктом «скидки» написать «Рекомендуемые товары:»
На странице товара ))
1 сверху все убрать до корзины
2 после корзины оставить кнопку «На главную», после нее все удалить до фото товара. Оставляем товар как есть.
3 блок характеристик и блок покупки меняем местами
4 отзыв о сайте и обратный звонок после товара
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется адаптивная верстка с использованием последних технологий для интернет магазина часов. Дополнительные требования: shema, БЭМ (рассмотрим все варианты, если не можете); Макеты для оценки: yadi.sk/d/_0J4EPh73aM2fn Принимаю предложения по ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыHTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
всем привет! необходимо сверстать простой таб на 3 вкладки. есть psd исходник сайт: https://goo.gl/ohGoFQЗавершен7 лет назад
Макеты тут https://www.dropbox.com/s/ejfnwb068cxg7j8/kitlap.zip?dl=0 Быстро сверстать как можно скорее. Пишите цену и сроки.Завершен7 лет назад
всем привет, необходимо сверстать и установить небольшой блок на WP сверстать нужно, чтобы хорошо выглядело на десктопе и мобильных устройствах поставить на этой странице: https://goo.gl/oVcEDX. после преимуществЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать гексагональный прогрессбар на SVG. Активная часть прогрессбара с градиентом. Углы закругленные (не обязательно но желательно добиться такого) Никакой функциональности не нужно, только возможность менять состояние активной части от 0 до ...Завершен7 лет назад
Есть рабочий сайт, функционирующий на joomla 2.5. Нужно доработать шаблон, чтобы он корректно работал на мобильных устройствах, то есть сделать адаптивный дизайн.Завершен7 лет назад
- $25
В psd макета нет. Есть на скриншотах с разных сайтов блоки + текстовое описание. нужен лендинг (описание товара) и страница со списком товаров. Адаптивно. Оплата по факту (высылаете все, проверяю, дорабатываем, оплачиваю). Оплата желательна по ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно разобраться и поправить несколько небольших багов во фронтенде: вёрстка + jquery, работы на пару часов.Завершен7 лет назад