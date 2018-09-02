Сверстать лендинг

В psd макета нет. Есть на скриншотах с разных сайтов блоки + текстовое описание. нужен лендинг (описание товара) и страница со списком товаров. Адаптивно. Оплата по факту (высылаете все, проверяю, дорабатываем, оплачиваю). Оплата желательна по WM или ЯД. На сервисе более 12 лет (более 210 полож. отзывов).