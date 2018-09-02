Сверстать мобильную версию интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок244 просмотра

Необходимо сверстать мобильную версию интернет-магазина.

Требуются хорошие навыки верстки. Портфолио и опыт обязательны.

Работы примерно на 70-100 часов.

7 лет назад
kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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