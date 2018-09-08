Адаптивная верстка + WP лендинга

Здравствуйте.

Интересует примерная стоимость и сроки за такую работу (точный макет пришлю кандидату):

Нужна верстка лендинга на 12 экранов. Есть карта, один слайдер, каталог из 4-х товаров. В остальном всё довольно стандартно. Адаптивных макетов нету, поэтому сам адаптив на ваше усмотрение. Ещё будет небольшая страница "Спасибо": заголовок, ссылка на главную, фоновая картинка.

Требования:

- минимум 70 баллов по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

- заголовок h1, h2, h3 и т.п.

- соблюдать вложенность html тегов (логическая верстка).

- использовать спрайты вместо отдельных графических элементов.

- повесить скрипт плавной прокрутки (пример будет)

- в заявках, которые должны приходить на почту, нужно указать с какой формы она отправлена. Если с товара, то с какого.

- заявки должны приходить на указанный почтовый ящик

- установить сверстанный лендинг на WordPress с возможностью редактирования контента, которое нужно организовать таким или аналогичным образом: https://clip2net.com/clip/m26/7eb46-clip-34kb.png Т.е. каждый экран и его контент в отдельной вкладке.