Адаптивная верстка + WP лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок286 просмотров

Здравствуйте. 

Интересует примерная стоимость и сроки за такую работу (точный макет пришлю кандидату): 

Нужна верстка лендинга на 12 экранов. Есть карта, один слайдер, каталог из 4-х товаров. В остальном всё довольно стандартно. Адаптивных макетов нету, поэтому сам адаптив на ваше усмотрение. Ещё будет небольшая страница "Спасибо": заголовок, ссылка на главную, фоновая картинка.  

Требования:   

- минимум 70 баллов по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

- заголовок h1, h2, h3 и т.п.   

- соблюдать вложенность html тегов (логическая верстка).   

- использовать спрайты вместо отдельных графических элементов.   

- повесить скрипт плавной прокрутки (пример будет)   

- в заявках, которые должны приходить на почту, нужно указать с какой формы она отправлена. Если с товара, то с какого. 

- заявки должны приходить на указанный почтовый ящик 

- установить сверстанный лендинг на WordPress с возможностью редактирования контента, которое нужно организовать таким или аналогичным образом: https://clip2net.com/clip/m26/7eb46-clip-34kb.png Т.е. каждый экран и его контент в отдельной вкладке. 

HTMLWordPress
7 лет назад
amog1
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

HawKite
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
7 лет назад
$125
4 дня
Спасибо Анатолию за выполненную работу. Верстка и натяжка на WordPress выполнена в оговоренные сроки и, что самое главное - без каких-либо косяков. Огромная редкость в наше время. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень рад сотрудничеству! Будет продолжать.

Заявки фрилансеров

HawKite
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
7 лет назад

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