Необходимо сделать адаптивную верстку на сайте(artland.com.ua) и ее установить в шаблоны. Шаблонизатор Smarty Версия для десктопов была фактически должна быть как текущая или очень приближена(минимальные расхождения). Мобильная версия должна получиться как ...
Адаптивная верстка + WP лендинга
Здравствуйте.
Интересует примерная стоимость и сроки за такую работу (точный макет пришлю кандидату):
Нужна верстка лендинга на 12 экранов. Есть карта, один слайдер, каталог из 4-х товаров. В остальном всё довольно стандартно. Адаптивных макетов нету, поэтому сам адаптив на ваше усмотрение. Ещё будет небольшая страница "Спасибо": заголовок, ссылка на главную, фоновая картинка.
Требования:
- минимум 70 баллов по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
- заголовок h1, h2, h3 и т.п.
- соблюдать вложенность html тегов (логическая верстка).
- использовать спрайты вместо отдельных графических элементов.
- повесить скрипт плавной прокрутки (пример будет)
- в заявках, которые должны приходить на почту, нужно указать с какой формы она отправлена. Если с товара, то с какого.
- заявки должны приходить на указанный почтовый ящик
- установить сверстанный лендинг на WordPress с возможностью редактирования контента, которое нужно организовать таким или аналогичным образом: https://clip2net.com/clip/m26/7eb46-clip-34kb.png Т.е. каждый экран и его контент в отдельной вкладке.
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