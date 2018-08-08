Есть форум на Xenforo. Вместо стандартной страницы входа хочется использовать свою страницу. Страница готова, сверстана. Фото страницы входа в приложении. На выходе должна получиться страница входа по адресу, при вводе данных открывается ...
Адаптивная верстка сайта бассейнов
Макеты дизайна (Jpeg-и): yadi.sk/d/YTW4FJXh3aCtc7
Технические требования к верстке:
1) использование Bootstrap 3 (желательно, но не обязательно)
2) адаптивность под мобильные устройства (проверка на iPhone 6), планшеты и компьютеры
3) Валидная html разметка и css стили (проверять здесь validator.w3.org/nu/)
4) Там где в дизайне слайдеры верстать таким образом, чтобы на тач скрине можно было двигать эти слайды пальцем (влево-вправо, вверх-вниз). Идеально использовать слайдер Slick.
5) Верстка должна отлично отрабатывать на IE10, Chrome/Yandex Browser, Firefox, Opera, Safari, Edge
также необходимо учесть рекомендации по SEO
http://leadmachine.ru/2018/08/08/seo-site-razrabotka/
а именно мета теги(TITLE, Keywords, description), заголовки (h1, h2, h3), разметку open graph, атрибут rel="nofollow" на ссылках вида tel:...и mailto:...
Примечание по макетам:
1) там много картинок, но многие показывают состояние элементов.
2) Главная страница в виде лендинга слева черточки индикатор экрана.
3) в дизайне есть элементы, которые должны двигаться при перемещении мышкой по экрану. эти элементы это рыбки, крестики, кругляшки, стрелки в виде
4) подвал в виде волн. нужно сделать с помощью SVG. для дальнейших трансформации (например пункт 5)
5) на главной странице 2 и 3 слайды имеют разный подвал волны. при переходе между слайдами, нужно менять цвет и положение волн. (это пока под вопросом, уточняем)
Прошу указать:
1) срок выполнения,
2) когда сможете начать верстать,
3) стоимость.
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