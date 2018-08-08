Адаптивная верстка сайта бассейнов

Макеты дизайна (Jpeg-и): yadi.sk/d/YTW4FJXh3aCtc7

Технические требования к верстке:

1) использование Bootstrap 3 (желательно, но не обязательно)

2) адаптивность под мобильные устройства (проверка на iPhone 6), планшеты и компьютеры

3) Валидная html разметка и css стили (проверять здесь validator.w3.org/nu/)

4) Там где в дизайне слайдеры верстать таким образом, чтобы на тач скрине можно было двигать эти слайды пальцем (влево-вправо, вверх-вниз). Идеально использовать слайдер Slick.

5) Верстка должна отлично отрабатывать на IE10, Chrome/Yandex Browser, Firefox, Opera, Safari, Edge

также необходимо учесть рекомендации по SEO

http://leadmachine.ru/2018/08/08/seo-site-razrabotka/

а именно мета теги(TITLE, Keywords, description), заголовки (h1, h2, h3), разметку open graph, атрибут rel="nofollow" на ссылках вида tel:...и mailto:...

Примечание по макетам:

1) там много картинок, но многие показывают состояние элементов.

2) Главная страница в виде лендинга слева черточки индикатор экрана.

3) в дизайне есть элементы, которые должны двигаться при перемещении мышкой по экрану. эти элементы это рыбки, крестики, кругляшки, стрелки в виде

4) подвал в виде волн. нужно сделать с помощью SVG. для дальнейших трансформации (например пункт 5)

5) на главной странице 2 и 3 слайды имеют разный подвал волны. при переходе между слайдами, нужно менять цвет и положение волн. (это пока под вопросом, уточняем)

Прошу указать:

1) срок выполнения,

2) когда сможете начать верстать,

3) стоимость.