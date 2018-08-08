Адаптивная верстка сайта бассейнов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок474 просмотра

Макеты дизайна (Jpeg-и): yadi.sk/d/YTW4FJXh3aCtc7   

Технические требования к верстке:        

1) использование Bootstrap 3    (желательно, но не обязательно)    

2) адаптивность под мобильные устройства (проверка на iPhone 6), планшеты и компьютеры   

3) Валидная html разметка и css стили (проверять здесь validator.w3.org/nu/)   

4) Там где в дизайне слайдеры  верстать таким образом, чтобы на тач скрине можно было двигать эти слайды пальцем (влево-вправо, вверх-вниз). Идеально использовать слайдер Slick.      

5) Верстка должна отлично отрабатывать на IE10, Chrome/Yandex Browser, Firefox, Opera, Safari, Edge    

также необходимо учесть рекомендации по SEO    

http://leadmachine.ru/2018/08/08/seo-site-razrabotka/

а именно мета теги(TITLE, Keywords, description), заголовки (h1, h2, h3), разметку open graph, атрибут rel="nofollow" на ссылках вида tel:...и mailto:...   

Примечание по макетам:   

1) там много картинок, но многие показывают состояние элементов.   

2) Главная страница  в виде лендинга  слева черточки  индикатор экрана.    

3) в дизайне есть элементы, которые должны двигаться при перемещении мышкой по экрану. эти элементы это  рыбки, крестики, кругляшки, стрелки в виде    

4) подвал в виде волн. нужно сделать с помощью SVG. для дальнейших трансформации (например пункт 5)   

5) на главной странице 2 и 3 слайды имеют разный подвал  волны. при переходе между слайдами, нужно менять цвет и положение волн. (это пока под вопросом, уточняем)   

Прошу указать:      

1) срок выполнения,       

2) когда сможете начать верстать,       

3) стоимость.   

BootstrapCSSHTML
7 лет назад
fourtrumps
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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